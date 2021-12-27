Боксера застрелили на глазах троих детей

Келли убили за рулем авто / Фото: Коллаж: Сегодня

Жуткая трагедия произошла в Штатах на Рождество. Погиб 30-летний боксер Дэнни Келли. Его застрелили в автомобиле.

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Как сообщает BoxingScene, Дэнни вместе со своей девушкой и тремя детьми ехал на праздничную вечеринку. Вдруг возле их авто остановилась другая машина откуда открыли огонь по боксеру.

Оперативно были вызваны врачи, но спасти Келли им не удалось. Девушка и дети не пострадали.

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На профессиональном ринге Дэнни Келли провел 14 боев – 10 побед, 3 поражения и 1 ничья.

Ранее мы писали, что умер легендарный теннисист – экс-первая ракетка мира. Испанцу Мануэлю Сантане было 83 года.