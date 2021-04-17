Благородный жест: футболисты Реала отказываются от солидных премиальных

Футболисты мадридского Реала готовы отказаться от премиальных за победу в Примере или Лиге чемпионов, что позволит клубу сэкономить около 30 миллионов евро

Футболисты мадридского Реала откажутся от премиальных в случае победы в Лиге чемпионов или Примере. Это связано с финансовыми трудностями, которые испытывает клуб из-за пандемии коронавируса.

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Если Реал выиграет оба турнира, то игроки получат бонусные выплаты только за один из них. Это позволит клубу сэкономить около 30 миллионов евро.

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В Лиге чемпионов Реал дошел уже полуфинала. Подопечные Зинедина Зидана на стадии 1/4 финала выбили из турнира Ливерпуль. Смотрите обзор матча на "Энфилде":

Что касается чемпионата Испании, то там расклады после 30-го тура такие: Атлетико – 67, Реал – 66, Барселона – 65 очков. До конца Примеры осталось еще восемь туров.