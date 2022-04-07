Усик предал Украину? Боксер поблагодарил митрополита УПЦ Московского патриархата

Усик заявил о начале подготовке к следующему бою / Фото: Коллаж: Сегодня

Война в Украине очень сильно повлияла на жизнь украинского боксера Александра Усика. Его семье пришлось покинуть родной дом в Киевской области, который изуродовали орки.

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Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе временно находился в Праге. А вот новый пост в своем Instagram, в котором Усик заявил о начале подготовки к следующему бою, с геолокацией города Лондон. Возможно именно там украинец будет целенаправленно готовиться к реваншу против Энтони Джошуа.

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Всех вас поздравляю с Праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Я приступил к непосредственной подготовке к поединку. В связи с этим хотел бы сказать несколько слов, которыми завершил бы все комментарии и высказывания с моей стороны по поводу военной агрессии в отношении нашей страны Украины. Главным и первоочередным в моей жизни, является Православная Вера. И это не просто дань традиции или внешняя обрядовость. В вере смысл моей жизни. Вера – это моя жизнь. Божья Воля определила мне родиться в это время, в этой прекрасной стране, которую я безгранично люблю, и быть верным чадом Украинской Православной Церкви. Церкви, которая учит меня любви к ближнему, защиты ближнего и смирению.

Усик на Благовещение начал подготовку к бою / Фото: Instagram usykaa (Официальная страница Александра Усика)

При этом Александр Усик остается верен УПЦ Московского патриархата. Боксер обратился со словами благодарности к митрополиту Онуфрию, который выступил против российской агрессии:

Ориентируюсь на Предстоятеля нашей Церкви Блаженнейшего митрополита Онуфрия, который абсолютно ясно и понятно дал оценку всему происходящему, назвав вещи своими именами. И так же принимаю за основу его духовное наставление, в котором он особо отметил, что сейчас, в это трагическое время, нужно больше молиться. Посему, начиная подготовительный процесс, ухожу в сугубый духовный, спортивный и информационный пост. Прошу ваших молитв и поддержки, чтобы с максимально отдачей подготовиться к поединку, чтобы достойно исполнить жизненное спортивное послушание, возложенное на меня Богом, а через него прославить нашу неньку Украину и подарить всем вам красивый поединок. Все будет бог, все будет любовь, все будет Украина.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

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Официально о времени и дате матча-реванша пока не сообщалось. Стороны Усика и Джошуа ведут переговоры. Тем временем жена Александра продолжает информационную войну против оккупантов и хочет вернуть Крым.