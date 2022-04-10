Битва за чемпионство! Онлайн матча МанСити – Ливерпуль

Не зря чемпион Англии считается лучшим в мире. Битвы за чемпионство здесь зачастую самые непредсказуемые. В этом сезоне претендента два – Манчестер Сити и Ливерпуль.

Сегодня они встретятся в Манчестере. В 31-м туре АПЛ. Начало поединка в 18:30.

Реклама

Следите за онлайн-трансляцией матча Манчестер Сити – Ливерпуль на нашем сайте.

Турнирные расклады

Оба клуба сыграли 30 матчей из 38 возможных. У МанСити – 73 очка, у Ливерпуля – 72. Победа одной из команд облегчит ей путь к чемпионскому трофею.

Реклама

История противостояния

В чемпионате Англии команды сыграли 167 матчей. 45 раз выиграл МанСити, 43 – ничьи и 79 побед Ливерпуля.

Свой последний матч в АПЛ клубы провели в октябре. Ничья – 2:2.

Реклама

Титулы

Ливерпуль 19 раз выигрывал английский чемпионат:

1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 2019/20.

У Манчестер Сити всего семь титулов:

1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2020/21.

Цитаты тренеров

Пеп Гвардиола, главный тренер Манчестер Сити:

"Ливерпуль – это отличный соперник. Я неоднократно говорил о том, что думаю о команде Клоппа, как ею увлекаюсь. Юрген – самый главный соперник в моей тренерской карьере".

Юрген Клопп, главный тренер Ливерпуля:

"Гвардиола – лучший тренер в мире. Я думаю, мы все соглашаемся с этим утверждением. Не понимаю, как кто-то может сомневаться в нем. Думаю, это просто неудача, что Гвардиола еще не выигрывал из МанСити Лигу чемпионов".

Кто фаворит

На победу МанСити в этом матче можно поставить с коэффициентом – 2.07. Ничья оценивается в 3.65. Победа Ливерпуля – 3.60.

Эксперты прогнозируют, что самым вероятным исходом встречи будет ничья со счетом 1:1. Либо минимальная победа Манчестер Сити.

Где смотреть

В Украине в прямом эфире матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Ливерпуль будет доступен на телеканале Setatna Sports.