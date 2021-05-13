Бикини просто огонь! Олимпийская чемпионка зажигает на океане

Двукратная победительница Олимпийских игр по волейболу Жаклин Карвальо похвасталась своими купальниками, которые девушка на отдыхе меняет каждый день

Звезда мирового волейбола Жаклин Карвальо последнюю неделю отдыхает на океанском побережье. Поэтому соцсети спортсменки переполнены яркими фото в бикини.

За свою карьеру Жаклин Мария Перейра де Карвальо дважды становилась чемпионкой Олимпийских игр. В составе сборной Бразилии она выигрывала Олимпиаду-2008 в Пекине и Игры-2012 в Лондоне. Кроме того, дважды брала "серебро" чемпионатов мира.

Что касается личной жизни спортсменки, то она замужем за Мурилу Эндресом, который также играет в волейбол, у них есть сын Артур.

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