Бикини просто огонь! Олимпийская чемпионка зажигает на океане

Звезда мирового волейбола Жаклин Карвальо последнюю неделю отдыхает на океанском побережье. Поэтому соцсети спортсменки переполнены яркими фото в бикини.
За свою карьеру Жаклин Мария Перейра де Карвальо дважды становилась чемпионкой Олимпийских игр. В составе сборной Бразилии она выигрывала Олимпиаду-2008 в Пекине и Игры-2012 в Лондоне. Кроме того, дважды брала "серебро" чемпионатов мира.
Что касается личной жизни спортсменки, то она замужем за Мурилу Эндресом, который также играет в волейбол, у них есть сын Артур.
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