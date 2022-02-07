Безумие на Олимпиаде. Жертвы скандала обвинили организаторов Игр в фальсификации

На Олимпийских играх в Пекине не стихают скандалы / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Во время финального раунда результаты прыгунов сборных Норвегии, Австрии, Германии и Японии обнулили. Арбитры посчитали, что комбинезоны дисквалифицированных спортсменов не соответствуют нормам регламента.

Все четыре участника финала выразили недовольство судейством.

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Норвежка Силье Опсет обвинила судей в том, что они нарушали процедуру при измерении костюмов.

"Не знаю, что и сказать. Они измеряли костюмы совсем по-другому, используя новую процедуру. Нам сказали стоять иначе, чем мы это делали раньше", – цитирует Опсет Суспильне.Спорт.

Недовольство решениями судей выражали не только норвежцы. Тренер сборной Германии Стефан Горнгахер вообще обвинил судей в помешательстве.

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"Полное безумие. Три девушки дисквалифицировали. Три профессиональные прыгуньи, которые всегда выигрывали на этапах Кубка мира. И без всяких объяснений. Альтгаус прыгала в том же костюме, что и в личном турнире, и ее дисквалифицировали ничего не объяснив. Как это возможно?"

А японка Сара Таканаши после дисквалификации в слезах досрочно покинула пределы арены.

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Напомним, что после решения судей золото завоевала сборная Словении, а серебро и бронзу представители команд РОК и Канады. И если словенцы были среди претендентов на медали, то для россиян и канадцев награды стали настоящим подарком судьби.