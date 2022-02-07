7 февраля 19:00
Полесье 1
Черноморец 1
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Безумие на Олимпиаде. Жертвы скандала обвинили организаторов Игр в фальсификации

Сергей Шаховец
7 февраля, 23:46
На Олимпийских играх в Пекине не стихает скандал с массовой дисквалификацией спортсменов выступавших в прыжках с трамплина

На Олимпийских играх в Пекине не стихают скандалы / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Во время финального раунда результаты прыгунов сборных Норвегии, Австрии, Германии и Японии обнулили. Арбитры посчитали, что комбинезоны дисквалифицированных спортсменов не соответствуют нормам регламента.

Все четыре участника финала выразили недовольство судейством.

Реклама

Норвежка Силье Опсет обвинила судей в том, что они нарушали процедуру при измерении костюмов.

"Не знаю, что и сказать. Они измеряли костюмы совсем по-другому, используя новую процедуру. Нам сказали стоять иначе, чем мы это делали раньше", – цитирует Опсет Суспильне.Спорт.

Недовольство решениями судей выражали не только норвежцы. Тренер сборной Германии Стефан Горнгахер вообще обвинил судей в помешательстве.

Реклама

"Полное безумие. Три девушки дисквалифицировали. Три профессиональные прыгуньи, которые всегда выигрывали на этапах Кубка мира. И без всяких объяснений. Альтгаус прыгала в том же костюме, что и в личном турнире, и ее дисквалифицировали ничего не объяснив. Как это возможно?"

А японка Сара Таканаши после дисквалификации в слезах досрочно покинула пределы арены.

Реклама

Напомним, что после решения судей золото завоевала сборная Словении, а серебро и бронзу представители команд РОК и Канады. И если словенцы были среди претендентов на медали, то для россиян и канадцев награды стали настоящим подарком судьби.