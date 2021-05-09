Безумие какое-то: в США заплатили больше миллиона долларов за майку Джордана

Игровая майка, в которой Майкл Джордан выступал за команду университета Северной Каролины в сезоне-1982/83 , продана на аукционе за 1,38 млн долларов

Майкл Джордан

Мы рассказывали, что самый дорогой спортивный сувенир находится не на нашей планете. А теперь сообщим, что игровую майку шестикратного чемпиона НБА и двукратного олимпийского чемпиона Майкла Джордана продали за рекордную сумму.

Лот был выкуплен на аукционе за 1,38 миллиона долларов. Игровая майка, в которой Джордан выступал за команду университета Северной Каролины в сезоне-1982/83, стала самым дорогим из принадлежащих американскому спортсмену предметов, проданных на торгах.

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Кстати, в конце апреля на аукционе Christie’s продали бутсы аргентинского форварда Лионеля Месси, в которых он забил 644-й гол за карьеру в Барселоне и побил рекорд бразильца Пеле по голам за одну команду. Неизвестный покупатель за них выложил 125 тысяч фунтов.