Без укола – нет футбола. На ЧМ-2022 попадут только вакцинированные фаны

Власти Катара считают, что к концу следующего года большинство стран мира вакцинируют своих граждан от коронавируса

В Катаре можно будет болеть только после вакцины / Фото: AFP

Премьер-министр Катара Халид Бин Халифа Бин Абдулазиз аль Тани сообщил, что на чемпионат мира 2022 года попадут только вакцинированные зрители.

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"Ближе к началу чемпионата мира в Катаре большинство стран мира вакцинируют своих граждан. Катар не разрешит допуск на стадионы болельщиков без получения вакцины в полном объеме. Наша главная цель – защитить здоровье людей", – сказал премьер.

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Во время пандемии в Катаре зарегистрировано почти 221 тысяча случаев заражения и 585 смертей.

Чемпионат мира в Катаре стартует 21 ноября 2022 года.

Ранее мы рассказывали, что в матче квалификации ЧМ-2022 в Азии против Монголии из-за подозрения на заражение коронавирусом были отсеяны все три вратаря Кыргызстана. Сменить амплуа вынужден был защитник Айзар Акматов.