Без Лунина Реал пропустит дважды. Смелый прогноз экс-форварда Шахтера

Команды будут играть в атакующий футбол

Сегодня на "Олимпийском" в Киеве Шахтер примет Реал в Лиге чемпионов. Накануне наставник мадридцев Карло Анчелотти объяснил почему не играет Андрей Лунин.

А первому номеру Реала Тибо Куртуа предрекает много работы бывший нападающий Шахтера Олег Матвеев. Он уверен, что бельгийский вратарь пропустит минимум дважды.

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"Думаю, что сегодняшний поединок будет проходить по тому же сценарию, как и недавний матч горняков с Интером. Команды сделают ставку на атаку, но особо рисковать не будут. Не думаю, что две победы Шахтера над Реалом в последних очных матчах как-то скажутся на сегодняшней игре. И, хотя Реал уже не так грозен, как раньше, у него хватает запаса прочности, чтобы сегодня не проиграть. На мой взгляд, матч в Киеве завершится результативной ничьей – 2:2", – цитирует Матвеева meta-ratings.com.ua.

Положение в группе. После двух туров группу D возглавляет молдовский Шериф с украинским тренером Юрием Вернидубом, обыгравший дома Шахтер и на выезде Реал. Мадридцы идут вторыми, "горняки" – четвертыми. Поэтому сегодня Шахтеру нужна победа над самым титулованным клубом мира!