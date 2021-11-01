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Без Агуэро, Пике и Педри: Барселона опубликовала заявку на матч с Динамо

Павел Василенко
1 ноября, 17:53
В поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Динамо сыграет с Барселоной

Барселона еще не вышла из кризиса / Фото: REUTERS

Тренерский штаб каталонской команды объявил заявку на игру с киевлянами. Отметим отсутствие нападающего Серхио Агуэро, который из-за проблем с сердцем не доиграл поединок 12-го тура Примеры с Алавесом (1:1).

Ранее мы писали, что Динамо и Шахтер наиграли на совместный антирекорд в Лиге чемпионов.

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Также матч с Динамо пропустят Жерар Пике и Педри, но включены в список игроков Ансу Фати и Усман Дембеле.

Напомним, что Барселону к поединку с киевской командой готовит Серхи Бархуан, который назначен исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Рональда Кумана.

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Матч Динамо – Барселона состоится 2 ноября. Матч пройдет в Киеве, начало — 22:00.

Каталонцы одержали первую победу в групповом турнире над киевским Динамо (1:0) в родных стенах после разгромных поражений по 0:3 от Баварии и Бенфики в двух стартовых турах Лиги чемпионов.

Групповой этап

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Группа E

Название