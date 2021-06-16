Бейл эпично смазал пенальти, но валлийцы не оставили Турции шансов на спасение

Сборная Уэльса сделала уверенный шаг навстречу плей-офф, дожав на Олимпийском стадионе в Баку турков, у которых остаются призрачные шансы на продолжение борьбы

Гарет Бейл в матче со сборной Турции / Фото: Reuters

Второй тур Евро-2020 в группе А открыл матч между неудачниками стартового дня турками и полуфиналистом прошлого чемпионата Европы Уэльсом. Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Баку и завершился победой валлийцев 2:0, которые еще и не реализовали пенальти.

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Турция в прошлом туре уступила итальянцам 0:3, а Уэльс сыграл вничью 1:1 со Швейцарией. Поэтому обе команды остро нуждались в очках. Тем более валлийцам еще предстоит встреча с фаворитом группы Италией, а турки могли оказаться в незавидном положении, если бы подошли к третьему матчу с нулем баллов.

Турция и Уэльс встречаются на Евро-2020 / Фото: REUTERS

Первый тайм получился достаточно равным, однако на 42-й минуте Уэльс таки использовал своей момент. Бейл выдал роскошный пас из глубины в сторону Рэмзи, Арон вбежал в штрафную и точно пробил в дальний угол.

На 55-й минуте должен был сравнивать счет Йылмаз, после того, как получил хорошую скидку в штрафной соперника, но поторопился и пробил в касание выше ворот. А пять минут спустя арбитр назначил пенальти в ворота Турции за нарушении на Бейле, которого сбили на углу штрафной. Но сам Гарет не реализовать момент, пальнув выше ворот.

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В дальнейшем были голевые моменты, как у Турции, так и у Уэльса, даже разбитый нос валлийца Кифера Мура во втором матче подряд.

А счет изменился уже на 5-й компенсированной минуте. Ворота соперника поразил Робертс, и Турция практически потеряла шансы на выход из группы.

В заключительном туре Турция встретится со Швейцарией, а Уэльс сыграет с Италией. Оба матча пройдут 20 июня и начнутся в одинаковое время, чтобы команды были в равных условиях. Напомним, что из групп выходят две первые команды и четыре лучших среди сборных, занявших третье место.

Смотрите, как Уэльс играл в первом туре