Беседину 20 тысяч в день никто не заплатит: Суркис – о компенсации за травму в игре Украина – Швеция

Форварду киевского Динамо, который во время матча 1/8 финала чемпионата Европы получил серьезную травму, зарплату будет платить УЕФА

Артем Беседин, жуткая травма на Евро-2020 / Фото: Reuters

В дополнительное время поединка плей-офф между сборными Украины и Швеции наш нападающий Артем Беседин вынужден был покинуть поле после грубого удара ногой Маркуса Даниэльссона. В соцсетях сразу же взялись обсуждать, сколько же чиновники заплатят клуба за вылет 25-летнего парня из строя на полгода.

Читайте первые слова Беседина после травмы: "Простил шведа. Это не бильярд".

Говорили о сумме в 20 тысяч евро в день, но президент Динамо Игорь Суркис в комментарии изданию "Фокус" это опроверг:

"Есть регламентные нормы. Насколько мне известно, УЕФА берет на себя зарплату футболиста до момента его возвращения на поле. А сплетни, что платят 20 тысяч в день, не соответствуют действительности. Если спустя 28 дней футболист не восстановился после повреждения, УЕФА выплачивает его зарплату. Но только в случае, если есть медицинские документы, подтверждающие травму игрока. У кого-то эта зарплата может быть огромной: вы же понимаете, сколько зарабатывают футболисты в западных клубах. Эти суммы не сравнятся с нашими. Поверьте, я бы лучше сам заплатил любые деньги, только чтобы Беседин был здоров и помогал нашей команде. Некоторые люди преподносят эту ситуацию таким образом, будто Динамо на этом что-то заработает. Мы грустим: нам важнее футболист, чем любые деньги".

Накануне швед извинился перед Бесединым за ужасную травму.

Правда, владелец Динамо, конечно же, не сообщил, какая зарплата у нападающего в клубе.

Смотрите обзор матча между украинцами и шведами: