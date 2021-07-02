Беседину 20 тысяч в день никто не заплатит: Суркис – о компенсации за травму в игре Украина – Швеция

Артем Беседин, жуткая травма на Евро-2020 / Фото: Reuters
В дополнительное время поединка плей-офф между сборными Украины и Швеции наш нападающий Артем Беседин вынужден был покинуть поле после грубого удара ногой Маркуса Даниэльссона. В соцсетях сразу же взялись обсуждать, сколько же чиновники заплатят клуба за вылет 25-летнего парня из строя на полгода.
Читайте первые слова Беседина после травмы: "Простил шведа. Это не бильярд".
Говорили о сумме в 20 тысяч евро в день, но президент Динамо Игорь Суркис в комментарии изданию "Фокус" это опроверг:
"Есть регламентные нормы. Насколько мне известно, УЕФА берет на себя зарплату футболиста до момента его возвращения на поле. А сплетни, что платят 20 тысяч в день, не соответствуют действительности.
Если спустя 28 дней футболист не восстановился после повреждения, УЕФА выплачивает его зарплату. Но только в случае, если есть медицинские документы, подтверждающие травму игрока. У кого-то эта зарплата может быть огромной: вы же понимаете, сколько зарабатывают футболисты в западных клубах. Эти суммы не сравнятся с нашими.
Поверьте, я бы лучше сам заплатил любые деньги, только чтобы Беседин был здоров и помогал нашей команде. Некоторые люди преподносят эту ситуацию таким образом, будто Динамо на этом что-то заработает. Мы грустим: нам важнее футболист, чем любые деньги".
Накануне швед извинился перед Бесединым за ужасную травму.
Правда, владелец Динамо, конечно же, не сообщил, какая зарплата у нападающего в клубе.
Смотрите обзор матча между украинцами и шведами:
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