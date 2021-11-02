2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
5 ноября 19:30
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Беседина потребовали наказать за "геев быть не должно"

Андрей Трофимов
2 ноября, 16:18
Нападающему Динамо грозят дисквалификацией, а также ему рекомендуют пройти курс о людях, которые его окружают

Артем Беседин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE) призвала применить санкции к форварду киевского Динамо Артему Беседину за его выступления против геев.

"Это уже ненормально. Людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией вообще не должно быть. Есть мальчик, есть девочка. Все!" – заявил накануне Беседин.

Беседин выступил против гей-парадов / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

"Мы считаем, что подобные высказывания недопустимы и должны иметь дисциплинарные последствия", – отреагировала на слова Беседина FARE в комментарии СЭ.

"Футбол нельзя использовать для пропаганды ненависти, игра строится на ценностях уважения – неважно, какой у тебя цвет кожи, вероисповедание или сексуальная ориентация, все имеют одинаковое место в игре".

"Мы бы рекомендовали Беседину пройти курс о разнообразии – узнать больше о людях, которые его окружают, в качестве образовательной меры вместе с дисциплинарным наказанием", – добавили в FARE.

Впрочем, Беседин, продолжающий восстанавливаться после травмы, полученной на Евро, может и избежать наказаний. Ведь с нынешнего сезона УЕФА и FARE не работают в плотной связке, как прежде: УЕФА теперь полагается на отчеты собственных работников.

Напомним, ранее высказываниями в адрес представителей ЛГБТ взорвал Сеть экс-футболист сборной Украины Богдан Бутко. "Гомики – на выход", – написал Бутко.