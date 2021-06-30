Беседин больше не сыграет на Евро-2020 – это последствия чудовищного фола

Нападающий Артем Беседин больше не поможет сборной Украины на Евро-2020. Футболист получил повреждение в матче против Швеции, когда соперник едва не оторвал ему ногу. Артем отправится в Киев на углубленное обследование, после чего станет известна степень повреждения.

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"К сожалению, большие победы даются нам дорогой ценой! Мы не сможем больше рассчитывать на помощь в следующих матчах на Артема Беседина, разве что на его поддержку, но и она будет для нас дополнительным стимулом!

Мы все надеемся, что все обойдется и не будет сильных повреждений! Он вынуждено покидает расположение команды и возвращается в Киев, чтобы пройти полное обследование!... и вернуться еще более сильным!", – написал Александр Шовковский в Instagram.