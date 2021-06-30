Изменить язык на: UA Перейти к новостям

Беседин больше не сыграет на Евро-2020 – это последствия чудовищного фола

30 июня, 09:00

Александр Трикиша

Нападающий сборной Украины получил серьезную травму в матче против Швеции на чемпионате Европы. Он покидает расположение команды и возвращается в Киев на обследование

Артем Беседин больше не сыграет на Евро-2020 / Фото: Reuters

Нападающий Артем Беседин больше не поможет сборной Украины на Евро-2020. Футболист получил повреждение в матче против Швеции, когда соперник едва не оторвал ему ногу. Артем отправится в Киев на углубленное обследование, после чего станет известна степень повреждения.

Читайте также: Российский фанат с триколором явился на трибуну Украины: смотрите, что с ним произошло

"К сожалению, большие победы даются нам дорогой ценой! Мы не сможем больше рассчитывать на помощь в следующих матчах на Артема Беседина, разве что на его поддержку, но и она будет для нас дополнительным стимулом!

Мы все надеемся, что все обойдется и не будет сильных повреждений! Он вынуждено покидает расположение команды и возвращается в Киев, чтобы пройти полное обследование!... и вернуться еще более сильным!", – написал Александр Шовковский в Instagram.

Новости на эту же тему:
Александр Шовковский Сборная Украины Евро-2020 Артем Беседин

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама