Бенфика – Динамо: видео голов матча Лиги чемпионов

Бенфика vs Динамо / Фото: Reuters

Встреча проходит на легендарном стадионе "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне. Мы вели онлайн матча Бенфика – Динамо с подробным описанием всех ключевых событий.

Первыми счет в матче должны были открывать динамовцы. Буяльский получил мяч перед вратарем соперника и выкатил партнеру на пустые ворота. Виктору, казалось, ничего не мешало открыть счет, но вингер Динамо пробил выше ворот.

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Не забиваешь ты – забивают тебе. Роман Яремчук получил передачу с фланга от Жао Марио и с близкого расстояния пробил в ближний угол ворот – 1:0.

Спустя семь минут в ворота Динамо залетел второй мяч. После обидного рикошета от Беньямина Вербича, мяч отскочил к Жилберто, который оказался один перед воротами Бущана и спокойно переиграл голкипера. 2:0.