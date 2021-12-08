Бенфика – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Бенфика vs Динамо / Фото: Коллаж: Сегодня

В среду, 8 декабря, киевское Динамо прощается с еврокубками выездным матчем заключительного раунда Лиги чемпионов против Бенфики. Начало поединка престижа на "Эштадиу да Луж" – в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн-трансляция противостояния с видео, фото и комментариями.

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СИТУАЦИЯ В ГРУППЕ Е

Бавария досрочно вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места.

Барселона выйдет в плей-офф ЛЧ, если сегодня обыграет в гостях Баварию, либо если Бенфика потеряет очки в матче с Динамо.

Бенфика выйдет в плей-офф ЛЧ, если обыграет Динамо, а Барселона потеряет очки в параллельном матче с Баварией.

Динамо при любых раскладах займет четвертое место в группе и останется без евровесны.

ДЕНЬГИ

Несмотря на отсутствие турнирного значения игры в Лиссабоне для Динамо, футболисты киевской команды сегодня могут заработать солидные премии перед грядущим отпуском. За победу полагается 2,8 млн евро призовых от УЕФА, за ничью – 930 тысяч евро.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

БЕНФИКА: Влаходимос; Морато, Отаменди, Вертонген; Жилберто, Вайгль, Жоау Мариу, Гримальдо; Рафа Силва, Яремчук, Дарвин Нуньес

Не сыграют: Вериссимо (колено), Пиньо (колено), Радоньич (мышца)

"Висят" на карточке: Рафа Силва, Гримальдо, Жоау Мариу, Отаменди, Вайгль

ДИНАМО: Бущан; Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко; Андриевский, Шепелев; Караваев, Буяльский, де Пена; Кулач

Не сыграют: Беседин (колено), Кендзера (коронавирус)

"Висит" на карточке: Гармаш

Яремчук vs Динамо / Фото: Getty Images

ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Тренер Бенфики Жоржи Жезуш / Фото: Reuters

Главный тренер Бенфики Жоржи Жезуш:

"У Динамо шесть человек стартового состава играют в сборной Украины, а 13 – вызываются в ее ряды. Динамо сыграло отличные матчи в группе. Эта команда хорошо владеет мячом, хорошо чувствует себя в защите и хорошо выходит в контратаку. Тактически она очень подкована, благодаря своему тренеру. Это будет крайне сложный поединок".

"Если победим, мы можем попасть в плей-офф ЛЧ, но все зависит от другой игры. У нас только одна цель – играть на победу, зная, что соперник создаст много проблем, в этом я не сомневаюсь".

"У нас есть шансы пробиться в 1/8 финала ЛЧ, борясь заочно с Барселоной. Но не стоит забывать, что за последние 18 лет каталонцы ни разу не упускали эту возможность".

Мирча Луческу / Фото: Reuters

Главный тренер Динамо Мирча Луческу:

"Нам предстоит последняя игра в Лиге чемпионов. Надеюсь, что мои ребята отнесутся к ней профессионально. Хочу, чтобы они продолжили демонстрировать ту игру, которую они показывали ранее в турнире. Команда хорошо провела две встречи с Барселоной и матч с Баварией дома. Мы заслуживали в этих матчах большего. Где-то подвела удача, и нам не удалось набрать в них очки".

"Эти ребята второй год играют вместе, и удачные игры с Барселоной и Баварией показали, что мы на правильном пути. Считаю, что в том же первом матче с Бенфикой в Киеве мы должны были выигрывать, но нам немного не повезло".

"Мы должны постараться не дать лиссабонцам продемонстрировать свою игру".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Большим фаворитом матча аналитики букмекерских контор называют Бенфику. На ее победу установлен коэффициент 1.29, на ничью – 6.00, на победу Динамо – 11.50. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

выигрыш Бенфики – 75%

ничья – 16%

выигрыш Динамо – 9%

наиболее вероятный счет – 2:0

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире поединок Бенфика – Динамо 8 декабря, начиная с 22:00 по киевскому времени, покажет видеосервис Megogo.

Смотрите, как перед Бенфикой Динамо обыграло Верес 3:0