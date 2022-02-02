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Бенефис динамовского бразильца: киевляне одержали волевую победу в Турции

Сергей Шаховец
2 февраля, 19:08
Киевское Динамо разобралось с бронзовым призером чемпионата Сербии со счетом 3:2

Витиньо заработал гол + пас в матче с командой Чукарички / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Бело-синие" продолжают подготовку к весенней части чемпионата Украины. Во втором матче на турецком сборе чемпионам Украины противостоял бронзовый призер сербской Суперлиги команда Чукарички.

Сербы оказались "крепким орешком" для команды Луческу. Уже к 17-й минуте поединка динамовцы "горели" 0:2.

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Но проигрывать, пусть и в товарищеском матче, киевляне не собирались. В середине второго тайма арбитр назначил пенальти в ворота сербов. Одиннадцатиметровый взялся исполнять Николай Шапаренко.

Голкипер Чукаричек парировал удар Николая с 11-метровой отметки, однако после добивания Шапаренко мяч все же пересек линию ворот.

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А спустя две минуты Динамо сравняло счет в матче. Витиньо с левого края штрафной подал в центр, откуда Виталий Буяльский в касание переправил мяч в ворота – 2:2.

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За семь минут до конца встречи Витиньо вывел свою команду вперед. Бразилец принял мяч возле штрафной после заброса Сидорчука из центра поля, разобрался с Роганом и отправил сферу под дальнюю штангу.

Товарищеский матч.

Динамо Киев – Чукарички – 3:2

Голы: Шапаренко (70), Буяльский (72), Витиньо (84) – Раконьяк (16), Чолович (17)

Динамо Киев (1-й тайм): Бойко, Тымчик, Бурда, Сирота, Дубинчак, Бражко, Шепелев, де Пена, Антюх, Гармаш, Кулач

Динамо Киев (2-й тайм): Бущан, Кендзера, Забарный, Боль, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Витиньо, Цыганков, Ванат (Беседин, 83)

Чукарички: Петрович, Стеванович, Дрежгич, Шапич, Роганович, Ковач, Мияйлович, Чолович, Лукич, Савич, Раконьяк

Эта победа стала пятой для Динамо на зимних сборах. Напомним, в Испании подопечные Луческу без проблем обыграли Атлетико Пульпиленьо (4:0), Расинг Унион (4:0) и Реал Мурсия (3:1). А в Турции киевляне разгромили Лудогорец (4:1). Еще один поединок динамовцы сыграли вничью с норвежским Буде-Глимтом (1:1).