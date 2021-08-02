Белорусская легкоатлетка боится ехать домой: где бегунья, которую насильно вывозили из Токио

Кристина Тимановская стала известна по всему миру 1 августа, когда не захотела покидать Олимпийские игры-2020 по решению НОК страны. Бегунья стала мешать руководству Беларуси

Кристина Тимановская в Токио-2020 / Фото: Reuters

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс рассказал, где ночевала белорусская бегунья Кристина Тимановская, которую НОК Беларуси пытался насильно вывезти из Японии после критики руководства команды в социальных сетях.

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"Она провела ночь в отеле при аэропорте в безопасной и защищенной обстановке", – цитирует Адамса ТАСС

Он также сообщил, что представители оргкомитета Игр-2020 прошлой ночью лично пообщались с Тимановской, пообещав, что контакты со спортсменкой, направленные на выработку дальнейших действий, продолжатся.

Белоруска Кристина Тимановская / Фото: Reuters

Тимановская уверена, что если позволит увезти себя с Олимпийских игр в Токио на родину, в Беларусь, там ее упекут за решетку.

"Сказали, что этот вопрос уже не на уровне федерации легкой атлетики решен, не на уровне министерства спорта, а уровнем выше. Что меня нужно ликвидировать с Олимпиады, вернуть домой, потому что я мешаю команде выступать, – поведала Тимановская.

"Но боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности"

В свою очередь министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в своем Twitterпредложил белорусской бегунье визу на въезд, чтобы она обратилась за международной защитой.

Напомним, белоруска Тимановская должна была выступить в Токио на дистанции 200 м. Уже в Японии бегунья неожиданно оказалась включена в состав эстафеты 4х400 м. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции, после чего ее и попыталась отправить в Минск.

Бегунья Кристина Тимановская попросила защиты / Фото: Reuters

НОК Беларуси объявил в воскресенье, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.