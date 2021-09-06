Белорус будет спасать Львов. Аутсайдер УПЛ назначил тренера

Олег Дулуб раньше уже работал в Украине
Клуб украинской Премьер-лиги объявил о назначении нового тренера. ФК Львов возглавил белорусский специалист Олег Дулуб.
Читайте также: Сделали льва из кирпича и брусчатки: клуб УПЛ представил новую эмблему
Наставник сменил на этом посту Анатолия Бессмертного, сообщила пресс-служба львовян.
Стороны подписали контракт на один год с возможностью его продления еще на сезон.
Это не первый вояж Олега Дулуба в Украину. В 2016-2017 годах он работал со львовскими Карпатами и одесским Черноморцем.
Последним местом работы Дулуба был белорусский клуб Крумкачы, который идет на третьем место в национальном чемпионате.
Напомним, ФК Львов занимает 15-е место в чемпионате Украины, набрав два очка после шести туров.