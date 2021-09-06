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Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
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Белорус будет спасать Львов. Аутсайдер УПЛ назначил тренера

Любомир Луканюк
6 сентября, 19:52
Известный белорусский тренер Олег Дулуб подписал на год контракт с ФК Львов, который занимает предпоследнее место в чемпионате Украины

Олег Дулуб раньше уже работал в Украине

Клуб украинской Премьер-лиги объявил о назначении нового тренера. ФК Львов возглавил белорусский специалист Олег Дулуб.

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Наставник сменил на этом посту Анатолия Бессмертного, сообщила пресс-служба львовян.

Стороны подписали контракт на один год с возможностью его продления еще на сезон.

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Это не первый вояж Олега Дулуба в Украину. В 2016-2017 годах он работал со львовскими Карпатами и одесским Черноморцем.

Последним местом работы Дулуба был белорусский клуб Крумкачы, который идет на третьем место в национальном чемпионате.

Напомним, ФК Львов занимает 15-е место в чемпионате Украины, набрав два очка после шести туров.

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