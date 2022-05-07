Белодед меняет вид спорта? После неудачи на татами украинка занялась ...

Белодед осваивает другой вид спорта / Фото: Коллаж: Сегодня

Дарья Белодед неудачно выступила в новой весовой категории на чемпионате Европы по дзюдо. Переход в категорию до 57 кг пока не увенчался успехом для украинки. на континентальном турнире Белодед уступила уже во втором круге соревнований.

Дарья Белодед не знает, как проиграла полуфинал в Токио / Фото: Reuters

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Сразу после бронзового боя с израильтянкой Широй Ришони украинка разрыдалась, но потом слезы высохли, и на церемонии награждения Дарья Белодед улыбнулась

Провал на своем первом официальном соревнование такого ранга после олимпийского успеха, возможно, заставил Дарью Белодед задуматься о смене вида спорта. Украинскую теннисистку заметили на теннисном корте, где она неплохо справлялась с ракетной в руках.

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Правда, отсутствие тренера рядом и просто неспешная игра Белодед, наводят на мысли, что это просто новое развлечение украинки. Ведь ей еще предстоит проделать огромную работу, чтобы подойти к следующим Олимпийским играм в Париже в идеальной форме в новой категории.

Белодед выехала из Украины, чтобы продолжить карьеру / Фото: Федерация дзюдо Украины

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Дарья Белодед продолжает следить за событиями в Украине и вести против российской пропаганды информационную войну. Дзюдоистка вместе с другими спортсменками не остается в стороне военных преступлений рашистов.