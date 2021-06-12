Бельгия – Россия: слепой кот предсказал провал россиян, букмекеры с ним согласны

Первый матч на Евро-2020 12 июня сборная РФ проиграет. Так считают не только аналитики букмекерских контор, но и усатый провидец Ахилл из Санкт-Петербурга

Кот Ахилл предсказал победу Бельгии над Россией / Фото: Reuters

В последнем поединке субботы на Евро-2020 сборная России сыграет в родных стенах против Бельгии. Поединок в Санкт-Петербурге начнется в 22:00. Бельгия – Россия онлайн-трансляция пройдет на нашем сайте с видео голов и описанием ключевых моментов встречи.

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Букмекеры FAVBET считают Бельгию фаворитом матча: коэффициент на победу команды Роберто Мартинеса – 2.00, на ничью – 3.40, на победу России – 4.30. Самый популярный счет – 1:0 в пользу Бельгии, на него можно поставить с коэффициентом 6.20, на ничью 1:1 – 6.40. Также эта встреча, скорее всего, пройдет без пенальти – коэффициент 1.38.



Фото Reuters

В собственную сборную не верит и российский эрмитажный кот Ахилл. Животное выбрало тарелку с едой возле флага Бельгии. И как ему не верить, если накануне глухой кот предсказал победу Италии над Турцией в матче-открытии. И "эскадра" выиграла со счетом 3:0.

Как мы уже писали ранее, при определенных раскладах Украина и Россия могут встретиться на Евро-2020.