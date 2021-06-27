Бельгия – Португалия: где и когда смотреть матч 1/8 Евро-2020 в воскресенье

Список трансляций матча 1/8 финала на чемпионате Европы на ТВ и в Интернете. Победители Евро-2016 португальцы сойдутся с лидерами мирового рейтинга бельгийцами 27 июня в Севилье

Тренировка сборной Португалии накануне матча / Фото: Reuters

Сегодня в Севилье действующий чемпион Европы Португалия продолжит защиту своего титула. Однако в 1/8 финала Евро-2020 ее ждет одна из главных фавориток нынешнего турнира Бельгия. Поединок в Испании начнется в 22:00. Мультимедийный онлайн Бельгия – Португалия доступен на нашем сайте со всеми интересными подробностями.

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В прямом эфире поединок в Севилье, начиная с 22:00, покажет телеканал "Украина", а также каналы "Футбол 1" и "Футбол 2". Трансляция онлайн будет доступна и на ресурсе OLL.TV.

Бельгийцы не обыгрывали португальцев с 1989 года, поэтому у болельщиков "Красных Дьяволов" есть повод для волнения.

Тренер Бельгии Роберто Мартинес о Португалии: "Это команда-победитель. Я думаю, все очень просто. Они – обладатели этого трофея, выиграли Лигу наций УЕФА под руководством очень опытного тренера, который знает, как сделать свою команду очень конкурентоспособной. А еще они умеют терпеть"

Во втором поединке плей-офф Нидерланды встретятся с Чехией. Бывшие соперники сборной Украины голландцы являются фаворитами встречи, но их противник способен преподнести сюрприз. Встреча в Будапеште начнется 27 июня в 19:00. Онлайн-трансляция Нидерланды – Чехия пройдет на нашем сайте.