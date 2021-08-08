Бегунов уносили с дороги: никто из украинцев не дотянул до финиша марафона в Токио-2020

В последний день на Олимпийских играх в Токио разыграли комплект наград в мужском марафоне. 8 августа на старт вышли и три представителя Украины

Мужской марафон на Олимпиаде в Токио-2020 / Фото: Reuters

Победителем на самой длинной дистанции в легкой атлетике стал 36-летний кениец Элиуд Кипчоге, взявший золотую медаль на второй Олимпиаде кряду. Ранее из трех украинок, участвовавших в марафоне в Токио-2020, лишь одна добежала до финиша Олимпиады.

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Дистанцию в 42 км Кипчоге удалось пробежать за 2 часа 8 минут и 38 секунд. Второе место у представителя Нидерландов Абди Нагейе со временем 2:09.58, замкнул тройку лучших бельгиец Башир Абди (2:10.00).

Все три представителя Украины — Николай Нижник, Александр Ситковский и Богдан-Иван Городиский – сошли с дистанции, не выдержав тяжелых климатических условий в Токио. Хотя в Японии марафон проходил ранним утром, а по времени Киева – ночью.

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Хотя не выдерживали не только украинские марафонцы, которым, судя по всему, не далась акклиматизация. На трассе падали и сами японцы.

Марафон. Мужчины

1. Элиуд Кипчоге (Кения) – 2.08,38

2. Абди Нагейе (Нидерланды) – 1,20

3. Башир Абди (Бельгия) – 1,22

Ранее президент Федерации легкой атлетики ответил на упреки украинской шестовички. Равиль Сафиуллин призвал украинских легкоатлетов обращаться к нему в случае возникших недоразумений в процессе подготовки к Олимпийским играм.