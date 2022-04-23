Бавария – Боруссия Д: где и во сколько смотреть матч Бундеслиги

Битва двух грандов немецкого футбола / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня в немецкой Бундеслиге может определиться чемпион. Бавария на своем поле не должна проиграть дортмундской Боруссии. В таком случае мюнхенский клуб станет недосягаем в турнирной таблице.

Когда матч. Поединок в Мюнхене начнется в 19:30 по киевскому времени.

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Где смотреть. Наш сайт ведет онлайн матча Бавария – Боруссия Д.

Кроме того, в Украине прямую трансляцию матча Бавария – Боруссия Д можно посмотреть на телеканале Setanta Sport, а также на платформе OLL.TV.