Бавария – Боруссия Д: где и во сколько смотреть матч Бундеслиги

Битва двух грандов немецкого футбола / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня в немецкой Бундеслиге может определиться чемпион. Бавария на своем поле не должна проиграть дортмундской Боруссии. В таком случае мюнхенский клуб станет недосягаем в турнирной таблице.
Когда матч. Поединок в Мюнхене начнется в 19:30 по киевскому времени.
Где смотреть. Наш сайт ведет онлайн матча Бавария – Боруссия Д.
Кроме того, в Украине прямую трансляцию матча Бавария – Боруссия Д можно посмотреть на телеканале Setanta Sport, а также на платформе OLL.TV.