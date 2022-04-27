Баскетболист из Донецка отказался выступать за российский военный клуб

Уроженец Донецка Джоэль Боломбой, выступавший за московский ЦСКА, отказался возвращаться в российский баскетбольный клуб.

С началом войны Боломбой покинул ЦСКА, однако теперь россияне требуют, чтобы баскетболист до 1 мая вернулся в расположение команды. Иначе грозят штрафным санкциями.

"Отстаньте! Я уже сказал вам, что не вернусь. Вы угрожаете игрокам и наказываете их. Это ваш способ заставить игроков делать то, что вы хотите. Когда ситуация между Россией и Украиной обострилась, вы сказали мне и всей команде, что вы все понимаете и мы можем уйти", – цитирует Боломбоя сайт Террикон.