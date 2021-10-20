20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Барселона – Динамо и другие: расписание матчей среды в Лиге чемпионов

Любомир Луканюк
20 октября, 10:14
В среду, 20 октября, пройдет восемь поединков самого престижного футбольного еврокубка, среди которых и противостояние Барселоны с Динамо

Марк-Андре тер Штеген парирует удар Владислава Супряги / Фото: Reuters

Вашему вниманию – расписание матчей среды, обновляемые результаты и турнирные таблицы групп Лиги чемпионов. Онлайн Барселона – Динамо доступен на нашем сайте.

СРЕДА, 20 ОКТЯБРЯ

Группа Е

Реклама

19:45. Барселона – Динамо
Котировки: 1.25 – 6.70 – 11.50

22:00. Бенфика – Бавария
Котировки: 7.10 – 5.10 – 1.44

Реклама

Группа F

22:00. МЮ – Аталанта
Котировки: 1.71 – 4.30 – 4.70

22:00. Янг Бойз – Вильярреал
Котировки: 3.20 – 3.60 – 2.23

Реклама

Группа G

19:45. Зальцбург – Вольфсбург
Котировки: 2.05 – 3.65 – 3.65

22:00. Лилль – Севилья
Котировки: 3.25 – 3.15 – 2.41

Группа H

22:00. Зенит – Ювентус
Котировки: 3.50 – 3.25 – 2.25

22:00. Челси – Мальме
Котировки: 1.08 – 12.00 – 35.00

Матчи Лиги чемпионов показывает платформа Megogo.

Напомним, что вчера Шахтер проиграл Реалу в ЛЧ. Смотрите все пять голов матча Шахтер – Реал.

Реклама