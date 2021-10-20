Барселона – Динамо и другие: расписание матчей среды в Лиге чемпионов

Марк-Андре тер Штеген парирует удар Владислава Супряги / Фото: Reuters
Вашему вниманию – расписание матчей среды, обновляемые результаты и турнирные таблицы групп Лиги чемпионов. Онлайн Барселона – Динамо доступен на нашем сайте.
СРЕДА, 20 ОКТЯБРЯ
Группа Е
19:45. Барселона – Динамо
Котировки: 1.25 – 6.70 – 11.50
22:00. Бенфика – Бавария
Котировки: 7.10 – 5.10 – 1.44
Группа F
22:00. МЮ – Аталанта
Котировки: 1.71 – 4.30 – 4.70
22:00. Янг Бойз – Вильярреал
Котировки: 3.20 – 3.60 – 2.23
Группа G
19:45. Зальцбург – Вольфсбург
Котировки: 2.05 – 3.65 – 3.65
22:00. Лилль – Севилья
Котировки: 3.25 – 3.15 – 2.41
Группа H
22:00. Зенит – Ювентус
Котировки: 3.50 – 3.25 – 2.25
22:00. Челси – Мальме
Котировки: 1.08 – 12.00 – 35.00
Матчи Лиги чемпионов показывает платформа Megogo.
Напомним, что вчера Шахтер проиграл Реалу в ЛЧ. Смотрите все пять голов матча Шахтер – Реал.