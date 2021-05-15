Багаж сборной Украины потеряли в аэропорту накануне матча с Польшей

Перед стартом Beat COVID-19 Ice Hockey Tournament в Словении команда Вадима Шахрайчука осталась без экипировки и тренировочного инвентаря

Хоккеисты сборной Украины в аэропорту Любляны / Фото: ФХУ

Вечером 14 мая сборная Украины прибыла в словенскую Любляну для участия в турнире Beat COVID-19 Ice Hockey Tournament. Однако по прилету спортсменов ожидал неприятный сюрприз. Багаж хоккеистов не был доставлен вовремя, и перед стартом соревнований команда осталась без экипировки и тренировочного инвентаря.

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"Сборная Украины прибыла в словенскую Любляну, однако вещи игроков, среди которых были инвентарь и экипировка — нет. Ожидается, что багаж нашей национальной команды должен быть доставлен в Любляну 15 мая. Учитывая эти обстоятельства, матч Украины с Польшей, который запланирован 15 мая на 14:00, будет перенесен на другое время дня", — говорится в заявлении ФХУ

Сегодня стало известно, что команды Украины и Польши сыграют сегодня, 15 мая, но очень поздно – в 23:30. Также соперниками "сине-желтых" на соревнованиях в Любляне станут Австрия, Словения, Румыния, и Франция.

Ранее мы сообщали, что награды ЧМ по хоккею чеканили вместе с Нобелевской медалью мира. Организаторы чемпионата мира в Риге показали медали турнира.

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