Аж захотелось поддержать! Горячая модель представила форму итальянского клуба (фото)

Теописти Пурлиотопулу презентовала форму Венеции

Уже скоро в Европе стартует новый футбольный сезон. В Италии он начнется позже всех из топ-лиг, в середине августа. То же самое касается и второго дивизиона.

В Серию В из элиты вылетел футбольный клуб Венеция. Впрочем, команда чаще радует болельщиков не так результатом, как анонсом формы на сезон. В прошлом сезоне ее представила очаровательная красотка.

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В этом же клуб решил не отходить от приятной традиции. Новую экипировку Венеция презентовала греческая модель Теописти Пурлиотопулу. Сложная фамилия, однако это не главная черта девушки!

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Форма выполнена в черном цвете с красными и зелеными линиями на рукавах. Клуб описал ее как идеальное соединение традиций и современности, которое обновляет образ эпохи 90-х годов.

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К слову, Венеция решила сменить еще и логотип, отдав предпочтение минимализму и золотому цвету. Напомним, что в прошлом сезоне команда оказалась последней в Серии А, отстав от спасительной зоны на четыре балла.