Австрийцы нашли бреши в плане Шевченко и будут побеждать

Капитан и главный тренер соперников "сине-желтых" отдают должное нашей команде, но считают, что нашли слабости и могут взять верх

Давид Алаба, сборная Австрия / Фото: Reuters

Сегодня подопечные Андрея Шевченко проведут последний матч группового этапа. На нашем сайте уже стартовал онлайн Украина – Австрия. Нашей сборной достаточно не проиграть, чтобы выйти в плей-офф. Однако соперник настроен выиграть, чтобы гарантированно пробиться в 1/8 финала.

Накануне Шевченко назвал способ, как одолеть Австрию на Евро-2020. В ответ немецкий наставник австрийской команды Франко Фода сообщил, что нашел слабые места в обороне украинцев и намерен взять верх. Его слова приводит сайт УАФ:

"Мы хотим выиграть этот поединок. Ми стремимся к победе в каждой встрече. Мы хорошо знакомы с командой Украины, в которой собраны игроки с высоким индивидуальным мастерством. Но, как и в каждой команде, у украинцев есть слабости. Мы их нашли и будем использовать. Нужно находить свободные места на поле, чтобы лучше продвигать к воротам соперника. В последнем матче нам не хватало последней передачи. Это должно стать ключом к улучшению нашей атакующей мощи".

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Защитник-капитан Давид Алаба, который перешел из Баварии в Реал, также верит в успех:

"У нас достаточно качественных игроков, которые выступают на высоком уровне. Нужно сыграть с уверенностью и быть смелыми – только так можем победить. Сборная Украины – отличная команда с сильными исполнителями. Могу выделить Зинченко, Ярмоленко, именитого тренера. Но мы должны полагаться на себя и сами решить исход противостояния".

Известно, что Австрия теряет ключевого игрока перед матчем с Украиной.

Смотрите, как австрийцы сыграли с Нидерландами в предыдущем туре: