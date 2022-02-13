Аталанта – Ювентус: онлайн-трансляция матча Серии А

Аталанта vs Ювентус / Фото: Getty Images

Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. Мы проведет текстовую онлайн трансляцию с описанием всех ключевых моментов.

Прогноз на матч Аталанта – Ювентус

ОНЛАЙН АТАЛАНТА – ЮВЕНТУС

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В центральном матче воскресного дня сразятся Аталанта и Ювентус.

Аталанта, в составе которой выступает игрок сборной Украины Руслан Малиновский, ведет борьбу за 4-е место в Серии А, и главным конкурентом бергамасков является как раз "Старая синьора".

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Команда Джан Пьеро Гасперини не побеждает в четырех матчах подряд. При этом две последние встречи Аталанта проиграла – Фиорентине в Кубке Италии (2:3) и Кальяри в Серии А (1:2).

Сейчас бергамаски идут на пятом месте в Серии А, отставая от Ювентуса на два очка, но имея матч в запасе.

Туринцы после 24-х туров имеют в активе 45 баллов и отстают от лидера первенства Милана на 10 очков. Ювентус не знает поражений пять матчей подряд, а в чемпионате уже 10 туров. Причем за этот период они пропустили всего в трех поединках.

В Кубке Италии подопечные Массимилиано Аллегри обыграли Сассуоло (2:1).

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

В Серии А команды сыграли между собой 121 матч – 13 побед Аталанты, 42 ничьи, 66 побед Ювентуса.

В матче первого круга победу праздновала команда Руслана Малиновского, обыгравшая Ювентус на выезде со счетом 1:0.

КТО ФАВОРИТ

Аналитики считают Ювентус фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Аллегри – 2.60, на ничью – 3.20, на победу Аталанты – 2.95.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

Матч Аталанта – Ювентус покажет в прямом эфире сервис Megogo. Прямая трансляция начнется в 21:45.