Аталанта – Лейпциг: где и во сколько смотреть матч Лиги Европы

В Бергамо станет известен полуфиналист Лиги Европы / Фото: "Аталанта" Instagram
Сегодня в Бергамо будет сыгран ответный поединок 1/4 финала Лиги Европы. Итальянская Аталанта принимает немецкий Лейпциг.
Встреча начнется в 19:45 по киевскому времени. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию матча Аталанта – Лейпциг.
Также в Украине поединок можно будет посмотреть на интернет-платформе Megogo.
Неделю назад в Германии была зафиксирована ничья – 1:1.
Так у кого больше шансов пройти в полуфинал? На этот вопрос не могут однозначно ответить даже букмекеры. Они считают, что силы в этой паре равны.
Котировки на матч:
- Победа Аталанты – 2.65
- Ничья – 3.55
- Победа Лейпцига – 2.65
Котировки на проход:
- Аталанта – 1.95
- Лейпциг – 1.91
Важно: с этого сезона при равном счете по сумме двух матчей назначается дополнительное время и при необходимости серия пенальти. То есть правило выездного гола отменено.