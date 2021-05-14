Арум назвал дату боя Джошуа и Фьюри и необычную причину задержки с объявлением

Чемпионы мира в супертяжелом весе должны встретиться в Саудовской Аравии 14 августа, а контракт на два поединка не подписали из-за праздников

Джошуа vs Фьюри / Фото: YouTube

Похоже, что в ближайшее время переговоры между командами Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри таки завершатся. Несмотря на то, что промоутер "Цыганского короля" Френк Уоррен скептически отзывался о скором подписании контракта, другой известный человек бокса, Боб Арум, сообщил о дате 14 августа для встречи супертяжей.

Тем временем для боя Джошуа – Фьюри построят стадион.

В комментарии изданию BadLeftHook Арум, сопромоутер Тайсона, объяснил причину, почему стороны так долго не могут договориться:

"Подобные сделки всегда очень сложны, ведь на кону стоят огромные деньги. Все пытаются все решить с пользой для себя. У нас еще есть парочка проблем, над которыми стоит поработать. Но мы уже отправили наше предложение партнерам из Саудовской Аравии. Правда, нам сказали, что сейчас праздник Рамадан и никого нет в офисе. Нужно получить одобрение министра спорта, так что мы ожидаем ответ в субботу или воскресенье. К тому же и пятница – выходной. Надеюсь, они согласятся на наши условия. Я оптимистично настроен относительно этой сделки. Думаю, после получения ответа мы объявим бой официально. На данный момент зарезервирована дата 14 августа для платной трансляции в США. Надеюсь, все срастется".

Промоутер Боб Арум. Фото Денис Кушнарев, Олесь Середицкий

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Вспомним, как Тайсон вел себя на взвешивании перед предыдущим боем:

Уайлдер – Фьюри: взвешивание перед боем Видео: Reuters