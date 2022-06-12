Армения U-21 – Украина U-21: прямая видеотрансляция матча

Армения U-21 vs Украина U-21 / Фото: УАФ

Сегодня, 12 июня, состоится матч квалификации чемпионата Европы 2023 U-21, в котором сыграют молодежные сборные Украины и Армении. Поединок состоится на стадионе Ереванской футбольной академии. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

Напомним, вчера национальная команда Украины разгромила сборную Армении (3:0) в матче Лиги наций.

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На нашем сайте состоится прямая видеотрансляция матча молодежных сборных Украины и Армении.

Армения U21 – Украина U21

Молодежной сборной Украины U-21 досрочно гарантировали выход в плей-офф Евро-2023. Наши парни точно не опустятся ниже второй строчки турнирной таблицы группы Н.

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В предыдущем поединке подопечные Руслана Ротаня устроили "перестрелку" с командой Франции. Проигрывая по ходу встречи 1:3, "сине-желтые" сумели уйти от поражения.

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Сразу после поединка в раздевалку сборной Украины зашел лидер "трехцветных" Эдуардо Камавинга и подарил футболки своей команды в знак поддержки украинского народа.

Камавинга подарил украинцам футболки французской сборной / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, что в финальной части Евро-2023 (U-21) будут выступать 16 команд – Румыния и Грузия как хозяева турнира и еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест).

Матчи плей-офф запланированы на 20-27 сентября 2022 года.

Финальный турнир чемпионата Европы U-21 состоится в июне-июле 2023 года.