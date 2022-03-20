Арман Дюплантис обновил рекорд по самому высокому прыжку с шестом (видео)

Арман Дюплантис / Фото: Reuters

В эти дни в столице Сербии Белграде проходит чемпионат мира по легкой атлетике. Участие в нем принимают и украинские спортсмены несмотря на войну против России.

Сегодня проходили соревнования среди мужчин по прыжкам с шестом. На них был установлен мировой рекорд по высоте прыжка в закрытом помещении. Его покорил шведский легкоатлет Арман Дюплантис.

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22-летний спортсмен смог с третьей попытки превзойти свое предыдущее достижение, установленное двумя неделями ранее – 6,19 метра. Сегодня же Дюплантису покорилось 6,20 метров!

Отметим, что на открытой местности рекорд также покорился Арману – 6,15 метра. Установил он его в сентябре 2020 года, побив достижение украинца Сергея Бубки.

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К слову, на этом чемпионате мира отлично проявили себя украинки. Ярослава Магучих добыла золото вчера, тогда как сегодня серебряная медаль покорилась Марине Бех-Романчук.