Англия точно пройдет Украину: Моуринью назвал всех полуфиналистов Евро-2020

Моуринью был тренером у Шевченко / Фото: Getty Images

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью дал свой прогноз на четвертьфинальные матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года.

"Англия точно выйдет в полуфинал, и я бы сказал, что Дания пройдет Чехию. Бельгия с Италией? Это большая проблема... Если я не скажу Италия, завтра они убьют меня. Поэтому я должен сказать Италия. И я думаю, что Испания обыграет Швейцарию", – приводит слова Моуринью Football Italia.

Расписание четвертьфиналов Евро-2020:

2.07. 19:00. Испания – Швейцария

19:00. Испания – Швейцария 2.07. 22:00. Бельгия – Италия

22:00. Бельгия – Италия 3.07. 19:00. Чехия – Дания

19:00. Чехия – Дания 3.07. 19:00. Украина – Англия

Ранее мы писали, что знаменитый украинский футболист Олег Кузнецов предсказывает Украине победу над Англией в серии пенальти.

Смотрите, как Украина в 1/8 финала обыграла Швецию.

А Англия вышла в четвертьфинал после победы над Германией.