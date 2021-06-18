Англия – Шотландия: онлайн-трансляция самого старого дерби на Евро-2020

Следите в онлайн-режиме за ходом поединка группы D между двумя британскими сборными в Лондоне на Уэмбли. Англичане буквально в шаге от 1/8 финала

Сборная Англии против Шотландии / Фото: Reuters

Сегодня в Лондоне на легендарном "Уэмбли" пройдет самое старое футбольное дерби – Англия против Шотландии на Евро-2020. Исторически это очень принципиальное противостояние, которое начнется в 22:00. Наш сайт проведет интересную онлайн-трансляцию матча с комментариями всех важных событий матча, яркими фото и видео.

АНГЛИЯ – ШОТЛАНДИЯ

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Турнирные расклады

Географические соседи последний раз встречались на Евро 25 лет назад, когда в 1996 году магия Пола Гаскойна помогла Англии одержать яркую победу – 2:0. А "Три льва" второй раз в истории добрались до 1/2 финала. И дальше пока никогда не проходили.

Англичане после победы над Хорватией 1:0 в 1-м туре выглядят фаворитами группы D и могут сегодня выйти в плей-офф, но в старейшем международном дерби в истории футбола шотландцы обязательно покажут зубы.

У сборной Шотландии были шансы избежать поражения (0:2) в предыдущем матче против Чехии. И теперь, по словам полузащитника Джона Макгинна, им просто нужно прибавить в реализации.

Тем более подопечным Стива Кларка очень нужны очки, чтобы впервые в истории выйти из группы на ЧЕ. Но у Англии за спиной семь побед подряд и возвращение после травмы Гарри Магуайра. Так что это может быть настоящая рубка.

Ориентировочные составы

Англия: Пикфорд; Джеймс, Стоунз, Мингс, Шоу; Филлипс, Райс , Маунт; Фоден Кейн, Стерлинг

Пикфорд; Джеймс, Стоунз, Мингс, Шоу; Филлипс, Райс , Маунт; Фоден Кейн, Стерлинг Шотландия: Маршалл; Хендри, Хенли, Тирни; Форрест, Мактоминей, Макгинн, Макгрегор, Робертсон; Армстронг; Адамс

Последние 10 матчей команд

История личных встреч

Последний раз соседи играли еще в одной отборочной группе к ЧМ-2018. И здесь на счету англичан была победа 3:0 и ничья 2:2.

Что говорили перед матчем

Главный тренер Англии Гарет Саутгейт: "У нас та команда, которая даже если оказывается в положении проигрывающего, находит возможность, чтобы в итоге победить или хотя бы добиться ничьей. В последние три-четыре года такого было немало. Понятно, что любой соперник может создать моменты и забить в твои ворота. Так что мы готовы к любому сценарию"

Гарет Саутгейт. Фото: REUTERS/John Sibley

Главный тренер Шотландии Стив Кларк: "Постараемся начать без раскачки. Так же стремительно, как и англичане. Постараемся завладеть инициативой как можно раньше, больше играть с мячом. Если нам удастся бодрый старт, то будет хорошо"

Где смотреть матч

В прямом эфире поединок в Лондоне, начиная с 22:00, покажет телеканал "Украина", а также каналы "Футбол 1" и "Футбол 2". Трансляция онлайн будет доступна и на ресурсе OLL.TV.

Что думают букмекеры

Аналитики FAVBET считают Англию бесспорным фаворитом этой встречи. Коэффициент на победу "Трех львов" – 1.32 на ничью – 5.70, на победу Шотландии – 10.50. Самый популярный счет – 2:0 – 6.00.