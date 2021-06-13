Англия разберется с Хорватией в месте силы: прогноз комментатора на матч Евро

Родоначальники футбола должны разобраться с гостями с Балкан в первом поединке группы D на "Уэмбли". Лука Модрич и Домагой Вида вряд ли их огорчат

Знаменитый стадион "Уэмбли" / Фото: Reuters

В третий день чемпионата Европы проходят три поединка. Мы уже ведем онлайн-трансляцию Англия – Хорватия. На знаковом лондонском стадионе встреча начнется в 16:00 по киевскому времени. Что же нас ждет в этом противостоянии?

У сборной Англии самый дорогой состав среди всех участников Евро: суммарная стоимость более миллиарда евро. Тренер Гарет Саутгейт имеет прекрасный выбор футболистов. Даже однозначно сложно определить оптимальный состав, но Англия – один из фаворитов турнира.

Основной центральный защитник Гари Макгуайер, скорее всего, пропустит стартовый поединок из-за повреждения. Главные звезды – Кейн, Санчо, Стерлинг, Маунт и Рашфорд. Все игроки атаки. В последних шести матчах сборная "трех львов" побеждала, пропустив один гол. Правда, с 2020 года британцы больше двух мячей за игру забивали лишь в четырех матчах из 13.

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Сборная Хорватии – финалист последнего чемпионата мира, которая в полуфинале выбила именно англичан. Правда, с тех пор балканцы существенно изменили состав: постарели или совсем ушли из команды лидеры, новые действующие лица пока что не выросли в звезд и не добились какого-то большого успеха. Главная звезда – по-прежнему Лука Модрич. Также можно выделить Ковачича и Перишича. После "серебра" ЧМ-2018 "клеточные" победили 12 раз в 29 матчах, а проиграли 11.

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От англичан ждут побед в каждом матче, и, кажется, у них для этого есть все. С Хорватией команде Саутгейта явно легко не будет, но, думаю, они победят и не пропустят, без высокой результативности – 1:0 или 2:0. Тем более, играют дома, на "Уэмбли".

Аналитики FAVBET явное преимущество отдают хозяевам поля: коэффициент на их победу – 1.55, на хорватов – 7.00, на ничью – 4.15. Скорее всего, соперники забьют два мяча.

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