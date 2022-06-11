11 июня 16:00 О матче
Украина 3
Армения 0
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Англия – Италия: когда матч и кто фаворит

Андрей Трофимов
11 июня, 17:13
Сборной Англии по силам взять реванш у Италии за поражение в финале Евро-2020 – мнение букмекеров

Англия vs Италия: Лига наций / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

11 июня в Лиге наций будет сыгран самый ожидаемый поединок летней части турнира. Англия принимает Италию. Начало в 21:45 по киевскому времени. В прямой трансляции матч будет показан на телеканале "Футбол 2".

Подоплека в этой встречи следующая. Год назад в Лондоне Англия проиграла Италии финал Евро-2020. Маленький, но все же реванш, британцы захотят взять в субботу.

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А по силам ли им это? На такой вопрос всегда с легкостью отвечают букмекеры. На победу хозяев поля принимают ставки с коэффициентом – 1.82, на ничью – 3.50, на победу Италии – 5.00. Для лучшего восприятия переведем котировки в проценты. Победа Англии – 53%, ничья – 28%, победа Италии – 19%.

Ждать ли болельщикам много голов? Вот тут снова давайте глянем на прогнозы. Котировки на то, что в матче будет забито больше 2,5 голов – 2.22, на меньше 2,5 голов – 1.69.

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И здесь есть логика. Три последних матча между этими командами завершились в основное время с одинаковым счетом – 1:1.

Самый ожидаемый счет в субботнем поединке – 1:0 в пользу Англии. И на то, что этот гол забьет лучший бомбардир английской команды Гарри Кейн коэффициент – 2.37.

А вообще за всю историю Англия и Италия сыграли между собой 28 матчей. 8 побед Англии, 10 ничьих и 10 поражений.