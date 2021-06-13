Англия – Хорватия: где и когда смотреть битву титанов на Евро-2020

Матч полуфиналистов чемпионата мира-2018 начнется на лондонской арене "Уэмбли" в воскресенье в 16:00. Хозяева считаются большими фаворитами

Стадион "Уэмбли" в Лондоне / Фото: REUTERS

Сегодня на чемпионате Европы состоятся три встречи. Самая ранняя из них стартует в столице Великобритании. На нашем сайте уже идет онлайн Англия – Хорватия. Стартовый свисток итальянского рефери Даниэле Орсато прозвучит в 16:00.

Соперники не играли между собой два с половиной года, зато в 2018-м встречались трижды: обменялись победами 2:1 и разошлись ничьей 0:0. Зато победа в полуфинале ЧМ позволила хорватам заработать "серебро". В мировом рейтинге Англия – 4-я, Хорватия – 14-я.

Узнайте, кто мисс сборной Хорватии: Ковачич влюбился в певицу церковного хора.

На украинском телевидении матч можно посмотреть только на специализированных каналах "Футбол 1" и "Футбол 2". Начало прямой трансляции со стадиона – в 15:50. Также игру будут транслировать на интернет-платформе OLL.TV.

Вашему вниманию – мисс сборной Англии: супруга Пикфорда любит швыряться деньгами.

Реклама

Украинским любителям футбола, думается, будет интересно увидеть в деле бывшего защитника киевского Динамо Домагоя Виду. На ЧМ-2018 он кричал "Слава Украине!" после победы над Россией.

Читайте также: онлайн Нидерланды – Украина.

Смотрите, как хорваты играли с бельгийцами в товарищеском матче перед Евро-2020: