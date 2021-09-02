Андрей Шевченко изменил название Киева на российский манер. Зачем он это сделал?

Подсказка для Шевченко - KyivNotKiev

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко сегодня опубликовал в Instagram фотографию, на которой он в семейном кругу сидит за столом.

"Семейный ужин в Киеве. Люблю вас", – подписал снимок на английском языке Шевченко.

После чего на страничке Zorya Londonsk в Twitter было опубликовано очень любопытное сообщение. Оказалось, что изначально Андрей Николаевич правильно написал название столицы Украины – Kyiv, однако спустя несколько минут изменил на Kiev.

Напомним, что несколько лет назад Министерство иностранных дел начало кампанию #KyivNotKiev с целью убедить англоязычное сообщество начать использовать для названия Киев транслитерацию Kyiv (базируется на украинском названии города) вместо Kiev (базируется на русском названии города).