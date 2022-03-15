Андрей Шевченко готов принять украинских беженцев в своем доме в Лондоне

Андрей Шевченко оказывает гуманитарную помощь беженцам

Война России против Украины длится уже двадцатый день. Армия соседнего государства бомбит наши города и не щадит мирное население.

Спортивное сообщество не стоит в стороне от проблемы и всячески высказывает поддержку Украине. Активно помогает соотечественникам и легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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Экс-наставник национальной команды рассказал изданию Daily Mail о своей гуманитарной работе. В частности, Шевченко намерен принять у себя в Лондоне нескольких украинских детей.

"Я отец четырех детей, и я не могу это терпеть, когда вижу фото умирающих детей, бомбы, которые попадают в детскую больницу.

Стараюсь поддержать свою страну, обратить внимание, говорить именно о том, что происходит. Конечно, я стараюсь собирать гуманитарную помощь и помогать своему народу, беженцам.

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Я тут сотрудничаю с послом Украины, также у меня есть несколько друзей, которые хотят помочь. Мы собираемся принять 150 беженцев и поселить их в разных районах. Также планирую взять нескольких детей к себе.

Не могу без слез смотреть на то, что происходит с моей страной. Мы должны попробовать убедить Россию остановить огонь, найти дипломатическое решение и остановить эту войну".

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