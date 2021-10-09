Андрей Пятов проведет 100-й матч в составе сборной Украины

Андрей Пятов / Фото: Reuters

Пятов попал в стартовый состав на матч против Финляндии. Трансляция Украина – Финляндия есть на нашем сайте, а также смотреть встречу можно с помощью сервиса OLL.TV.

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Рекордсмены по количеству матчей за сборную Украины:

Анатолий Тимощук (2000-2016) – 144

Андрей Шевченко (1995-2012) – 111

Андрей Ярмоленко (2009-…) – 103*

Андрей Пятов (2007-…) – 100*

Руслан Ротань (2003-2018) – 100

* – с учетом матча против Финляндии

Пятов входил в состав сборной Украины еще в 2006 году и даже поехал с командой на ЧМ-2006, но на турнире не сыграл. Дебютировать ему удалось 22 августа 2007 года.

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Пятов конкурировал за место в старте с Александром Шовковским, а после его ухода из сборной закрепил за собой статус номера 1.

На счету вратаря участие в Евро-2012, Евро-2016 и Евро-2020.