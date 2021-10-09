9 октября 39’
Финляндия 1
Украина 2
10 октября 21:45
Испания --
Франция --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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Андрей Пятов проведет 100-й матч в составе сборной Украины

Александр Трикиша
9 октября, 18:25
Вратарь сборной Украины Андрей Пятов проведет 100-й матч в составе национальной команды. Юбилейным для голкипера будет поединок против Финляндии в отборе на ЧМ-2022

Андрей Пятов / Фото: Reuters

Пятов попал в стартовый состав на матч против Финляндии. Трансляция Украина – Финляндия есть на нашем сайте, а также смотреть встречу можно с помощью сервиса OLL.TV.

Читайте также: Финляндия – Украина: во сколько и где смотреть матч отбора на ЧМ-2022

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Рекордсмены по количеству матчей за сборную Украины:

  • Анатолий Тимощук (2000-2016) – 144
  • Андрей Шевченко (1995-2012) – 111
  • Андрей Ярмоленко (2009-…) – 103*
  • Андрей Пятов (2007-…) – 100*
  • Руслан Ротань (2003-2018) – 100

* – с учетом матча против Финляндии

Пятов входил в состав сборной Украины еще в 2006 году и даже поехал с командой на ЧМ-2006, но на турнире не сыграл. Дебютировать ему удалось 22 августа 2007 года.

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Пятов конкурировал за место в старте с Александром Шовковским, а после его ухода из сборной закрепил за собой статус номера 1.

На счету вратаря участие в Евро-2012, Евро-2016 и Евро-2020.

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