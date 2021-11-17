Анчелотти предупредил Лунина, что тот может выйти в "Реале"

Андрей Лунин

Карло Анчелотти дал понять Андрею Лунину о том, что ему можно готовиться выходить в основном составе мадридского клуба в следующем матче Примеры с "Гранадой".

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Талантливый украинский легионер в нынешнем сезоне может в первый раз сыграть в основном составе "сливочных". Более того, по причине полученной травмы Тибо Куртуа может не выйти на поле еще на протяжении нескольких последующих туров чемпионата Испании, что также дает шансы Андрею Лунину закрепиться в основном составе "Галактикос".

Пока Куртуа не может тренироваться, у Лунина, который еще не выходил в матчах испанского чемпионата в футболке мадридцев, появился реальный шанс составить конкуренцию известному бельгийскому вратарю.

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Несколько европейских клубов уже проявляют интерес к Андрею Лунину, который ранее выступал в аренде в нескольких испанских клубах и может уже в январе этого года покинуть состав "Реала".

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Украинский конкурент Тибо Куртуа, в услугах которого очень заинтересован французский "Лилль", также интересует агентов "Гранады" и "Эспа"

Добавим, что Лунин недавно отпраздновал 6 лет счастье со своей девушкой красавицей