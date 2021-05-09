Альварес победил Сондерса в бою за три титула: британец не вышел на девятый раунд

Мексиканский боксер в очередной раз продемонстрировал, что является лучшим боксером вне зависимости от веса. Сауль Альварес не оставил шансов Билли Джо Сондерсу, который отказался от продолжения боя после восьмого раунда

Сауль Альварес и Билли Джо Сондерс / Фото: Getty Images

Сегодня в США прошел один из самых ожидаемых боксерских поединков года. Лучший боксер современности мексиканец Сауль Альварес встречался с британцем Билли Джо Сондерсом. На кону боя были титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super и WBO в суперсреднем весе.

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Первая половина боя была достаточно конкурентной. Разные эксперты не могли сойтись во мнении, кто же выглядел лучше на ринге. Например, известное издание Boxingscene отдавало Канело первые четыре раунда, а авторитетный журналист Майк Коппингер считал, что в первом раунде был лучшим Сондерс.

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В пятом раунде Билли Джо перехватил инициативу и забрал следующие три раунда. Альваресу такой ход событий не очень понравился, поэтому в восьмой трехминутке он включился на полную. Казалось, что вот-вот Сондерс окажется на канвасе, но британец продержался до гонга. А затем случилось невероятное! Угол британца отказался продолжать бой!

Кстати, бой Альварес – Сондерс побил зрительский рекорд США в закрытых помещениях. Сегодняшний бой собрал на трибунах 73 126 зрителей. Предыдущий рекорд принадлежал поединку Али – Спинкс в 1978 в году, который вживую смотрели 63 350 поклонников бокса.