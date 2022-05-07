Альварес – Бивол: где и во сколько смотреть бой

Прямая трансляция поединка Альварес - Бивол на DAZN / Фото: DAZN

В американском Лас-Вегасе в ночь с 7 на 8 мая состоится вечер бокса, в котором главным событием станет битва между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе мексиканцем Саулем Канело Альваресом против россиянина Дмитрия Бивола за пояс WBA Super в полутяжелом весе.

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Начало вечера бокса запланировано 8 мая в 03:00 по киевскому времени, главный поединок начнется около 06:00.

В прямом эфире бой между Саулем Альваресом и Дмитрием Биволом покажет стриминговый сервис DAZN. В Украине поединок смогут посмотреть подписчики данного сервиса в интернете.