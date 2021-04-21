Шевченко выводит Зарю в финал Кубка Украины

Заря стала вторым финалистом Кубка Украины, луганский клуб в серии послематчевых пенальти переиграл Александрию и разыграет трофей с Динамо

Второй раз в своей истории Заря сыграет в финале Кубка Украины. В тяжелейшем полуфинале луганский клуб в гостях переиграл Александрию в серии послематчевых пенальти. Кстати, финальный поединок Кубка Украины перенесен на 13 мая.

Гости открыли счет на 20-й минуте, после дальнего удара Владислава Кочергина. А хозяева отыгрались в самой концовке второго тайма. Иванисеня сфолил в собственной штрафной площадке, и Бондаренко реализовал пенальти. Основное и дополнительное время закончилось со счетом – 1:1. А перед серией пенальти Заря провела замену вратаря, вместо Николы Василя вышел Никита Шевченко. Он и стал героем встречи, когда парировал решающий удар Стецькова. До этого у команд промазали по воротам Иванисеня и Дубра.

Александрия – Заря – 1:1 (пен. 3:4)

Голы: Бондаренко (90+2) – Кочергин (20)

Видео голов:

Реклама

Серия пенальти:

Теперь в финале Заря сыграет против киевского Динамо. Смотрите, как подопечные Мирчи Луческу разгромили Агробизнес – 3:0.

Ранее мы писали, о скандале со стадионом Шухевича, где должен состояться финал Кубка Украины: арене в Тернополе грозит запрет ФИФА на проведение матчей. С таким требованием к боссу ФИФА обратился Центр Симона Визенталя – Инфантино пообещал "не допустить дискриминации".