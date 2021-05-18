Александрия назначила главным тренером одноклассника Реброва и чемпиона мира

Александрия попытается вернуться в еврокубки под руководством нового наставника. Руководить командой доверили тренеру, у которого в послужном списке лишь один клуб

Юрий Гура - новый тренер Александрии / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

Александрия представила Юрия Гуру в качестве нового главного тренера команды. Он пришел на замену Владимиру Шарану, ушедшему в отставку по окончании сезона.

Гура является воспитанником местного футбола. Выступал за предшественник Александрии Полиграфтехнику, а также ряд клубов из Казахстана. С 2011 по 2014 год возглавлял УкрАгроКом и выводил команду в Первую лигу, сообщает официальный сайт Александрии.

В марте 2014 года Гура получил тренерский диплом УЕФА категории PRO. В одной группе с ним проходили обучение в том числе Сергей Ребров и Александр Петраков, чемпион мира U-19. С того же года начал работать в Александрии.

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Напомним, прошедший чемпионат Украины Александрия завершила на 9-м месте и осталась без еврокубков на следующий сезон. Шаран возглавлял команду с 2013 года.