Ахметов сохранит футбол для Украины

Ринат Ахметов поддержит украинский футбол / Фото: Коллаж: Сегодня

Информагентство Associated Press посвятило статью будущему украинского футбола.

Издание отмечает, что история донецкого Шахтера, игравшего только на выезде с тех пор, как в 2014 году начался конфликт на Донбассе, а полное вторжение России остановило украинский футбол в этом году, может быть уникальной для мирового футбола.

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Издание приводит слова директора по футболу клуба – Дарио Срны, что Шахтер единственный в истории футбола выдержал такие испытания.

"Лояльность Срны связана с особыми отношениями с президентом Шахтера миллиардером Ринатом Ахметовым. Ему также принадлежит сталелитейный завод Азовсталь в Мариуполе, который является символом украинского неповиновения и российских бомбардировок", – пишет AP.

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Комментируя участие Ахметова в текущей сложной ситуации он отметил: