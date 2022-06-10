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Ахметов сохранит футбол для Украины

Сергей Шаховец
10 июня, 15:43
Президент Шахтера Ринат Ахметов вложит 2 млн долларов в новый сезон розыгрыша чемпионата Украины по футболу и сохранит донецкий клуб для страны

Ринат Ахметов поддержит украинский футбол / Фото: Коллаж: Сегодня

Информагентство Associated Press посвятило статью будущему украинского футбола.

Издание отмечает, что история донецкого Шахтера, игравшего только на выезде с тех пор, как в 2014 году начался конфликт на Донбассе, а полное вторжение России остановило украинский футбол в этом году, может быть уникальной для мирового футбола.

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Издание приводит слова директора по футболу клуба – Дарио Срны, что Шахтер единственный в истории футбола выдержал такие испытания.

"Лояльность Срны связана с особыми отношениями с президентом Шахтера миллиардером Ринатом Ахметовым.

Ему также принадлежит сталелитейный завод Азовсталь в Мариуполе, который является символом украинского неповиновения и российских бомбардировок", – пишет AP.

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Комментируя участие Ахметова в текущей сложной ситуации он отметил:

"Ахметов – ключ к успеху Шахтера. Он парень, который никогда не сдается. В трудные минуты ты должен помогать другим людям".