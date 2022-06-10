Ахметов сохранит футбол для Украины

Ринат Ахметов поддержит украинский футбол / Фото: Коллаж: Сегодня
Информагентство Associated Press посвятило статью будущему украинского футбола.
Издание отмечает, что история донецкого Шахтера, игравшего только на выезде с тех пор, как в 2014 году начался конфликт на Донбассе, а полное вторжение России остановило украинский футбол в этом году, может быть уникальной для мирового футбола.
Издание приводит слова директора по футболу клуба – Дарио Срны, что Шахтер единственный в истории футбола выдержал такие испытания.
"Лояльность Срны связана с особыми отношениями с президентом Шахтера миллиардером Ринатом Ахметовым.
Ему также принадлежит сталелитейный завод Азовсталь в Мариуполе, который является символом украинского неповиновения и российских бомбардировок", – пишет AP.
Комментируя участие Ахметова в текущей сложной ситуации он отметил:
"Ахметов – ключ к успеху Шахтера. Он парень, который никогда не сдается. В трудные минуты ты должен помогать другим людям".