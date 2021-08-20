А куда целовать? Футболист не нашел логотип клуба на новой форме команды

Мухаммед Гюмюшкая рассмешил своим празднование гола / Фото: Getty Images

Гюмюшкая вышел на замену на 62-й минуте встречи против финского ХИКа, а спустя три минуты забил, как оказалось позже, победный гол.

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На эмоциях 20-летний футболист хотел поцеловать эмблему любимого клуба… но не нашел его на футболке.

Дело в том, что производитель экипировки Puma решил выделиться в этом сезоне и на третьих комплектах многих клубов нанес на переднюю часть футболок само название команд, а эмблема была перенесена на заднюю сторону под воротник.

Кстати, в таком же комплекте будет выступать и Шахтер. Основная форма "горняков" выполнена в традиционном дизайне.