А какая у меня оценка? Украинец ошарашил после победного прыжка в Пекине

Александр Окипнюк / Фото: Reuters

"Признаться, я так переживал, что даже не увидел после прыжка свою оценку", – сказал в комментарии "Сегодня" Александр Окипнюк после своей попытки.

- 125 баллов.

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- 125? Прекрасно! – порадовался сам за себя Окипнюк.

Отметим, что в финале мужской акробатики во фристайле в среду, в 13:00 по Киеву, Окипнюк выступит в компании еще одного украинца – Александра Абраменко. Но если олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 попал в число 12 финалистов с первой попытки, то Окипнюк – со второй.

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"После первой попытки я старался быть спокойным, подъехал к своему тренеру Энверу Назимовичу (Аблаеву). Мы приняли решение, что я буду делать этот прыжок, надо рисковать. Иначе судьи бы мне такие оценки не поставили. Это был самый сложный по коэффициенту прыжок в нашем виде спорта. Ощущения от того, что я его сделал, просто замечательные".

"Я счастлив, что вообще попал на эти Олимпийские игры. Было много трудностей, и карантин (после положительного теста на коронавирус в Пекине)сказался... Но я не сдавался, всегда верил, что Всевышний мне поможет. Так и случилось. Я очень-очень доволен своим выступлением".

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"Я переживал. Но, не знаю, как это получается, когда я прыгаю более сложные прыжки, лучше удается настроиться".

"Спасибо ребятам за поддержку. Считаю, у нас лучшая команда, которая сейчас есть во фристайле", – отметил Александр Окипнюк.

"Перед финалом каждый будет работаться над своим психологическим состоянием. Надо хорошенько выспаться – и в бой!"

"Удается ли высыпаться в таких ситуациях? Тяжеловато. Предыдущую ночь я не мог заснуть, но досчитал до ста – и уснул", – признался "Сегодня" Окипнюк.

Фристайл. Состав финалистов. Среда, 13:00